كم يتقاضى لاعبو المنتخب الروسي؟
تحت قيادة المدرب ستانيسلاف تشيرتشوف خاض المنتخب الروسي 18 مباراة ودية، فاز في 5 منها وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات.
وحصل لاعبو المنتخب الروسي خلال هذه اللقاءات على 2.745 مليون يورو على شكل مكافآت، حيث تلقى اللاعبون 15 ألف يورو لكل فوز، بينما حصلوا على 7.5 ألف يورو لكل تعادل.
والدخل الأساسي للاعبي المنتخب الروسي يأتي من الرواتب التي يستلمونها من أنديتهم. وفيما يلي لائحة بأسماء اللاعبين وحجم راتب كل واحد منهم:
إيغور أكينفييف: حارس مرمى نادي تسيسكا موسكو – 2.5 مليون يورو سنويا
فلاديمير غابولوف: حارس مرمى نادي بروج البلجيكي- 200 ألف يورو سنويا
ماريو فيرنانديز: مدافع نادي تسيسكا موسكو - 2.2 مليون يورو سنويا
فيودر كودرياشوف: مدافع روبين قازان - 1.5 مليون يورو سنويا
فلاديمير غرانات: مدافع روبين قازان - 1.5 مليون يورو سنويا
إيغور سمولنيكوف: مدافع زينيت سان بطرسبورغ - 2.2 مليون يورو سنويا
يوري غازينسكي: لاعب خط الوسط في نادي كراسنودار - 1.4 مليون يورو سنويا
آلان دزاغويف: لاعب خط الوسط في نادي تسيسكا موسكو - 2.2 مليون يورو سنويا
رومان زوبنين: لاعب خط الوسط في نادي سبارتاك موسكو - 2.4 مليون يورو سنويا
أليكسي ميرانتشوك: لاعب خط الهجوم في نادي لوكوموتيف موسكو - 1.8 مليون يورو سنويا
أنتون ميرانشوك: لاعب خط الوسط في نادي لوكوموتيف موسكو - 750 ألف يورو سنويا
ألكسندر غولوفين:لاعب خط الوسط في نادي تسيسكا موسكو - 1 مليون يورو سنويا
يوري جيركوف: لاعب خط الوسط في زينيت سان بطرسبورغ - 2.4 مليون يورو سنويا
ألكسندر ساميدوف: لاعب خط الوسط في نادي سبارتاك موسكو - 2.5 مليون يورو سنويا
ألكسندر يوروخين: لاعب خط الوسط في زينيت سان بطرسبورغ - 1.8 مليون يورو سنويا
فيودور سمولوف: لاعب خط الهجوم في نادي كراسنودار - 2.9 مليون يورو سنويا
أرتيوم دزيوبا: لاعب خط الهجوم في أرسنال تولا - 3.6 مليون يورو سنويا
المصدر: وكالات