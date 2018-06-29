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كم يتقاضى لاعبو المنتخب الروسي؟

مال وأعمال

كم يتقاضى لاعبو المنتخب الروسي؟
Sputnik
لاعبو المنتخب الروسي
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تحت قيادة المدرب ستانيسلاف تشيرتشوف خاض المنتخب الروسي 18 مباراة ودية، فاز في 5 منها وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات.

وحصل لاعبو المنتخب الروسي خلال هذه اللقاءات على 2.745 مليون يورو على شكل مكافآت، حيث تلقى اللاعبون 15 ألف يورو لكل فوز، بينما حصلوا على 7.5 ألف يورو لكل تعادل.

والدخل الأساسي للاعبي المنتخب الروسي يأتي من الرواتب التي يستلمونها من أنديتهم. وفيما يلي لائحة بأسماء اللاعبين وحجم راتب كل واحد منهم:

إيغور أكينفييف: حارس مرمى نادي تسيسكا موسكو – 2.5 مليون يورو سنويا

Sputnik
إيغور أكينفييف

فلاديمير غابولوف: حارس مرمى نادي بروج البلجيكي- 200 ألف يورو سنويا

Sputnik
فلاديمير غابولوف

ماريو فيرنانديز: مدافع نادي تسيسكا موسكو - 2.2 مليون يورو سنويا

Sputnik
ماريو فيرنانديز

فيودر كودرياشوف: مدافع روبين قازان - 1.5 مليون يورو سنويا

Sputnik
فيودر كودرياشوف

فلاديمير غرانات: مدافع روبين قازان - 1.5 مليون يورو سنويا

Globallookpress
فلاديمير غرانات

إيغور سمولنيكوف: مدافع زينيت سان بطرسبورغ - 2.2 مليون يورو سنويا

Globallookpress
إيغور سمولنيكوف

يوري غازينسكي: لاعب خط الوسط في نادي كراسنودار - 1.4 مليون يورو سنويا

Globallookpress
يوري غازينسكي

آلان دزاغويف: لاعب خط الوسط في نادي تسيسكا موسكو - 2.2 مليون يورو سنويا

Globallookpress
آلان دزاغويف

رومان زوبنين: لاعب خط الوسط في نادي سبارتاك موسكو - 2.4 مليون يورو سنويا

Globallookpress
رومان زوبنين

أليكسي ميرانتشوك: لاعب خط الهجوم في نادي لوكوموتيف موسكو - 1.8 مليون يورو سنويا

Globallookpress
أليكسي ميرانتشوك

أنتون ميرانشوك: لاعب خط الوسط في نادي لوكوموتيف موسكو - 750 ألف يورو سنويا

Globallookpress
أنتون ميرانشوك

ألكسندر غولوفين:لاعب خط الوسط في نادي تسيسكا موسكو - 1 مليون يورو سنويا

Globallookpress
ألكسندر غولوفين

يوري جيركوف: لاعب خط الوسط في زينيت سان بطرسبورغ - 2.4 مليون يورو سنويا

Globallookpress
يوري جيركوف

ألكسندر ساميدوف: لاعب خط الوسط في نادي سبارتاك موسكو - 2.5 مليون يورو سنويا

Globallookpress
ألكسندر ساميدوف

ألكسندر يوروخين: لاعب خط الوسط في زينيت سان بطرسبورغ - 1.8 مليون يورو سنويا

Globallookpress
ألكسندر يوروخين

فيودور سمولوف: لاعب خط الهجوم في نادي كراسنودار - 2.9 مليون يورو سنويا

Globallookpress
فيودور سمولوف

أرتيوم دزيوبا: لاعب خط الهجوم في أرسنال تولا - 3.6 مليون يورو سنويا

Globallookpress
أرتيوم دزيوبا

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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