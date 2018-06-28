الإعلان عن موعد حفر حقل غاز "نور" الجديد في مصر

أعلن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، اليوم الخميس، إن شركة إيني الإيطالية وثروة المصرية ستبدأن حفر أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري خلال شهرين.

وقال عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، أنه عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل.

وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.

ومن المتوقع بعد الانتهاء من أعمال حفر الحقل الجديد، ووضعه خلال عامين على خريطة الإنتاج، أن يصل إنتاج مصر من الغاز إلى أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، تستهلك مصر منها نحو 6.2 مليار قدم، والمتبقي يتم تحويله للصناعات التحويلية والبتروكيماويات، والتصدير.

المصدر: وكالات