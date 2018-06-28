روحاني يدشن "نجم الخليج الفارسي"

دشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مشروع مصفاة "نجم الخليج الفارسي"، التي وصفها روحاني بالمشروع، الذي قل نظيره في المنطقة والعالم.

وفي تصريح صحفي أدلى به روحاني في مطار بندرعباس جنوب إيران صباح اليوم الخميس قبل مراسم التدشين، قال إن "الهدف من هذه الزيارة هو تفقد مسار التقدم الحاصل في المشروع، الذي يعد مهما لإيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "المرحلة الأولى من هذا المشروع دشنت في مارس من العام الماضي ونحن نزور اليوم هذه المحافظة بعد عام وعدة أشهر لتدشين المرحلة الثانية منه"، معربا عن أمله بتدشين جميع مراحل المشروع قريبا.

وتعد مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" أكبر مصفاة في العالم للمكثفات الغازية، وسيرتفع إنتاج المنشأة من مادة البنزين بتدشين المرحلة الثانية إلى 24 مليون ليتر يوميا.

وافتتحت هذه المصفاة، التي تعتمد على الغاز في عملها، بهدف إنتاج البنزين والسولار والغاز المسال وبنزين الطائرات، وتقع على مسافة 25 كيلومترا غربي ميناء بندرعباس، في جنوب إيران.

ودشنت المرحلة الأولى من المصفاة في ربيع العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وفرت المصافاة نحو 5.4 مليار دولار للبلاد.

وقال مساعد وزير النفط والمدير العام للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، علي رضا صادق آبادي، إنه "منذ تدشين المرحلة الأولى، تم إنتاج 3.7 مليار لتر من البنزين و1.7 مليار لتر من الديزيل و500 مليون لتر من الغاز المسال، و9 مليارات لتر من سائر المشتقات النفطية".

المصدر: "فارس"