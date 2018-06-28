المركزي الصيني يخفض سعر صرف اليوان أمام الدولار

خفض البنك المركزي الصيني اليوم الخميس سعر صرف اليوان أمام الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، في ظل زيادة حدة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وقرر المركزي الصيني خفض العملة الوطنية بنسبة 0.6% وحدد سعر صرف الدولار اليوم عند 6.5960 يوان صيني، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

وتسارع هبوط العملة الصينية منذ منتصف الشهر الجاري مع تصاعد الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، كما أن ضخ المركزي الصيني سيولة في النظام المالي ضغط أيضا على العملة الصينية.

كما أن ضعف النمو الاقتصادي، الذي أظهره ثاني أكبر اقتصاد في العالم في شهر مايو، ساهم في إضعاف العملة الصينية.

ويرجح بعض المحللين أن تستخدم بكين عملتها كسلاح لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على منتجاتها، بينما يرى مضاربون أن السلطات الصينية ستخفض سعر صرف اليوان ببطء، خوفا من نزوح رؤوس الأموال خارج البلاد في حال أقدمت على خفض العملة بسرعة.

المصدر: "فيستي"