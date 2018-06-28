بريطانيا تعيش شحا في الجعة خلال مونديال روسيا 2018

تعيش المملكة المتحدة حاليا عجزا في مشروب الجعة ما قد يضع المنتجين في موقف محرج مع البريطانيين المعروفين بعشقهم لهذا المشروب وجاء ذلك في وقت يخوض فيه المنتخب البريطاني مباراة حاسمة.

أعلنت أكبر سلسلة للحانات في المملكة المتحدة، وتدعى مجموعة "Ei" عن نقص في بعض أنواع الجعة (البيرة) بسبب انخفاض إنتاج ثاني أكسيد الكربون في المملكة وأوروبا، حسبما أوردته شبكة "بي بي سي" أمس الأربعاء.

وعزت الشبكة الإعلامية هذا العجز لإغلاق بعض مصانع إنتاج ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى بشكل مؤقت لإجراء عمليات الصيانة الدورية، وأدى ذلك إلى اختفاء أنواع شهيرة من الجعة مثل "John Smith's" و"Strongbow"، التي أعتاد عشاق كرة القدم في المملكة على احتسائها خلال مشاهدتهم للمباريات في الحانات والمقاهي.

من جهتها أكدت مجموعة "Ei" أنها تعمل على تلافي العجز في الجعة، وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة: "نحن على دراية بالمشاكل التي أدت إلى حدوث نقص في ثاني أكسيد الكربون، ونعمل مع موردينا لتجاوز العجز في إمدادات البيرة لعملائنا وأصحاب الحانات".

وحدث العجز عشية مباراة حاسمة، حيث يتنافس اليوم الخميس منتخبا إنجلترا وبلجيكا على صدارة المجموعة السابعة، كما أن موجة الحر التي تجتاح أوروبا، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، فاقمت مشكلة العجز، حيث يزيد في هذا النوع من الطقس الطلب على المشروبات الباردة.

بدورها أعلنت "هاينكن"، وهي شركة هولندية لصناعة الجعة، أن "مصانعها تعمل بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة، دون توقف، لإنتاج الجعة وتوصيلها إلى مستهلكيها بأسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن ثاني أكسيد الكربون يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية، سواء لإنتاج الجعة أو غيرها من مشروبات البيرة أو المشروبات الغازية الأخرى.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي