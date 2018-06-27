"هآرتس": اكتشافات مصر من الغاز تسبب خسائر لإسرائيل

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أسهم الطاقة الإسرائيلية تهاوت بشدة بعد أن أفادت تقارير محلية باكتشاف حقل ضخم للغاز في أعماق البحر الأبيض المتوسط في المياه المصرية.

وذكرت الصحيفة أن الأسهم الإسرائيلية خسرت ما بين 4% و5% في تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، بسبب شكوك بأن تطوير الحقول المصرية وخصوصا حقل "نور" سيضر بآفاق التعاون.

وأضافت أن احتياطي الغاز في حقل "نور" يقدر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من الغاز، وقد يكون من بين أكبر حقول الغاز في العالم.

وأشارت إلى الاهتمام الدولي الكبير بالغاز المصري، وتهافت الدول لتطويره، وتمتلك شركة إيني الإيطالية 50% من حقل نور، كما تمتلك بريتيش بتروليوم نحو 10% من الحقل، بينما تمتلك روسنفط الروسية نحو 30% منه، وتمتلك شركة مبادلة نحو 10% منه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاهتمام أثار قلقا لدى المسؤولين الإسرائيليين من أن تطوير "نور" قد يعيق خطط الشركات الإسرائيلية لتصدير الغاز المستخرج من تمارا وليفياثان.

واكتشف الحقل داخل منطقة "امتياز شروق" في البحر المتوسط في المياه الاقتصادية المصرية، التي يوجد فيها حقل "ظهر" المصري.

المصدر: "هآرتس"