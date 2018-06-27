مصر تخطط لتصنيع سيارات دفع رباعي

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر الفريق عبد العزيز سيف الدين، أنه بحث مع المدير التنفيذي لشركة "ساندستورم" العربية الأمريكية، تفعيل بروتوكول التعاون لتصنيع سيارات دفع رباعي.

وأوضح سيف الدين أن الشركة تستعد لتجميع سياراتها في مصر عبر الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال مخطط الإنتاج وصولا للتصنيع الكامل للسيارة محليا في الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على تصنيع سيارة دفع رباعي بمواصفات تلائم البيئة العربية، مؤكدا أنه مشروع واعد لتحقيق الحلم العربي بالتعاون المشترك بأسلوب علمي.

المصدر: وكالات