الذهب الأسود يصعد وسط مساع أمريكية لوقف مبيعات إيران النفطية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل تعطل إمدادات الخام من كندا ما أدى إلى شح في السوق، وبعدما أبلغ مسؤولون أمريكيون المستوردين بوقف شراء النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" بواقع 61 سنتا إلى 76.92 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.88 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بوقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر المقبل.

ولم تبد أسواق النفط رد فعل قويا على الضغط، الذي تمارسه واشنطن نظرا لأن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت، خلال جولة العقوبات التي انتهت عام 2016، عدة دول آسيوية إعفاء من العقوبات، ما سمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران، لكن هذه المرة ألمحت واشنطن إلى أنها لا ترغب في منح إعفاءات.

وإلى جانب ذلك قال متعاملون إن حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت أسعار الخام أيضا.

المصدر: "رويترز"