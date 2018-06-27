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البحرين تكذّب جملة وتفصيلا أنباء تدهور عملتها

مال وأعمال

البحرين تكذّب جملة وتفصيلا أنباء تدهور عملتها
Reuters
البحرين تكذّب جملة وتفصيلا أنباء تدهور عملتها
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نفت البحرين اليوم الأربعاء صحة ما أشيع عن هبوط دينارها أمام الدولار، وبعثت سفارتها لـRT بيانا أكدت فيه التزام مصرف البحرين المركزي في الحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608.

وأكدت سفارة البحرين لدى موسكو في البيان، التزام مصرف البحرين المركزي بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 (الدينار البحريني = 2.6526 دولار)، وعدم حدوث أي تغير في قيمته.

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كما جاء في البيان: "المركزي البحريني سيواصل الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، والتي ترتكز على ربط الدينار بالدولار، وذلك لأن ربط العملة البحرينية، يبقى سياسة مهمة لكونها تعتبر مرتكزا للسياسة النقدية المتبعة في مملكة البحرين، حيث أن هذه السياسة قد ساهمت في استقرار المعاملات المالية وبالتالي انعكست إيجابيا على مختلف الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار في المملكة".

كما نقل المركز الإعلامي لسفارة البحرين عن مصادر مصرفية بحرينية مطلعة، أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار، محتفظ بقيمته وارتباطه بالدولار، بل وحتى أن سعر صرفه يتجه نحو التحسن في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها البحرين وتجسدت مؤخرا في الكشف عن احتياطات ضخمة جديدة من النفط والغاز.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت بأن "العملة البحرينية قد انخفضت أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في 17 عاما، مع إقبال صناديق التحوط على بيع الدينار في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة".

وفي هذا الصدد، أعلنت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء، أنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي، دون أن يفصح البيان عن أي تفاصيل.

المصدر: RT

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