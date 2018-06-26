صعود النفط وسط مخاوف على شح الإمداد

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بفعل تعطل الإنتاج في كندا والمخاوف حول صادرات الخام الليبي، لكن زيادة إمدادات "أوبك" والصراع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش بلغت عقود "برنت" 74.80 دولار للبرميل، مرتفعة بواقع 7 سنتات عن إغلاقها السابق، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا.

ويتحرك "برنت" مدفوعا بعدم التيقن المحيط بصادرات ليبيا العضو في "أوبك"، حيث سلمت قوات خليفة حفتر المسيطرة في شرق ليبيا موانئ نفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي شرقي البلاد.

وقال حفتر إن مؤسسة النفط الرسمية، التي تحمل الاسم ذاته لكنها تعمل من العاصمة طرابلس لن يسمح لها بالإشراف على هذا النفط.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة: "الخطوة تزيد من مخاطر توقف إنتاج النفط الليبي لأن مؤسسة النفط التي في طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق في بيع النفط".

وبالتوازي، تشهد أسعار الذهب الأسود في أمريكا الشمالية ارتفاعا ملحوظا بفعل مشاكل إنتاج في أكبر منشآت الرمال النفطية الكندية في سينكرود بألبرتا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي