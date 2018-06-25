الحريري: المرحلة المقبلة هي لتنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية، الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعا في مختلف القطاعات ما سيؤمن آلاف فرص العمل.

وأشار سعد الحريري، في كلمة له اليوم الاثنين في حفل إطلاق "الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان"، إلى أنه مع إطلاق هذه الاستراتيجية وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، يكون لبنان قد اتخذ خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو الاقتصادي.

وشدد الحريري على ضرورة أن تولي الحكومة قطاع التعليم المهني والتقني أهمية عالية، مع الآخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمتدربة.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس سعد الحريري خلال حفل اطلاق الاطار الاستراتيجي الوطني للتعليم التدريب المهني والتقني في #لبنانpic.twitter.com/I5NNg3zdIJ — Saad Hariri (@saadhariri) June 25, 2018

ومن الأولويات الأخرى أشار الحريري إلى البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية، الذي أطلق لاحقا بمؤتمر CEDRE في باريس، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على تأمين التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب.

وطلب من الشركاء في المجتمع الدولي "دعم الاستراتيجية التي نطلقها ومساعدة الحكومة اللبنانية على وضعها موضع التنفيذ"، كما شكر الحريري جميع الجهات التي ساهمت بوضع هذه الاستراتيجية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

فريد غايرلي