السيسي يشرّع التنقل باستخدام "أوبر" و"كريم"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا ينظم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل العام باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات "أوبر" و"كريم".

وجاء ذلك بعد أن أقر البرلمان المصري مطلع مايو الماضي مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة.

وفي وقت سابق أشادت شركتا "أوبر"، و"كريم" الإماراتية بإقرار البرلمان المصري لمشروع القانون، الذي كان لا يزال في انتظار أن يصدره الرئيس المصري.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة مئة مليون نسمة، حققت "أوبر" نجاحا كبيرا منذ أربع سنوات في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وبالنسبة إلى شركة "كريم" التي تعمل في الشرق الأوسط، تشكل مصر أحد أكبر الأسواق حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل لحسابها أكثر من 100 ألف سائق فقط.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي