إسرائيل تسجل زيادة غير مسبوقة في توافد الأوكرانيين عليها

ذكرت إيرينا غينانائب عمدة مدينة بات يام الإسرائيلية على البحر المتوسط، أن الإحصائيات تشير إلى أن أكبر عدد من زوار إسرائيل، يأتون من الولايات المتحدة والدول الناطقة بالروسية.

وأشارت إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية في قائمة زوار مدينتها وبلادها، الفرنسيون الذين باشروا في شراء الشقق والبيوت والإقامة بشكل دائم، يليهم الأوكرانيون الذين نسبتهم 45٪ من الوافدين على إسرائيل للإقامة الدائمة في الوقت الراهن.

وتؤكد غينا، أن الوضع الاقتصادي الصعب في أوكرانيا يدفع مواطنيها للرحيل عنها، فيما بينهم الكثير من رجال الأعمال الذين خسروا أعمالهم في أوكرانيا.

وذكرت، أن السلطات الإسرائيلية عدلت من أجلهم القوانين الإسرائيلية وبات بمقدور العائد الجديد، الحصول على جواز سفر إسرائيلي خارجي فورا وليس بعد عام كما كان سابقا.

وأضافت أنه بالنسبة لرجال الأعمال، يعني هذا أنهم يستطيعون القيام بـ"برحلات مكوكية" لجلب أموالهم المتبقية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين