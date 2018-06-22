"تيسلا" الأمريكية تقلص نشاطها

قررت الشركة الأمريكية "تيسلا" والتي يترأسها إيلون ماسك، تقليص أعمالها في الولايات المتحدة في ما يتعلق بلوحات الطاقة الشمسية، حيث تخطط لإغلاق 9 وحدات لها في مختلف الولايات.

وفي وقت سابق قالت الشركة، التي تتخصص بإنتاج السيارات الكهربائية، إنها تعتزم تسريح قرابة 9% من كوادرها أو حوالي 4 آلاف موظف.

وأوضحت "تيسلا" حسب "رويترز"، أن الخطوة تهدف لتقليص الإنفاق وتحسين مؤشر الربحية، إلا أن هذا القرار سيمس أنشطة لوحات الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا القرار بعد أن تخلت "تيسلا" في 2016، عن صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة الطاقة SolarCity.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي