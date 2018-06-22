روسيا وكوريا الجنوبية تطلقان مفاوضات للتجارة الحرة

قررت روسيا وكوريا الجنوبية إطلاق مباحثات لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، تكون محفزة لزيادة التبادل التجاري بينهما.

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أزير تاليبوف اليوم الجمعة، إن موسكو وسيئول ستعلنان اليوم عن بدء مفاوضات التجارة الحرة بينهما، معتبرا أن ذلك سيكون الخطوة الأولى نحو تحرير التعاون الاقتصادي الثنائي.

وستنطلق هذه المبادرة على هامش زيارة يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن إلى روسيا التي تستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم 2018.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الجنوبية تجاوز في 2017 مستوى الـ19 مليار دولار، منها 12.3 مليار دولار هي صادرات روسيا، مقابل واردات كورية بـ6.9 مليار دولار، حسب بيانات موقع "ITC Trade".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي