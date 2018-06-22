مصدر: "أوبك" تتوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج

كشف مصدر في "أوبك" أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول توصلت اليوم الجمعة إلى توافق بشأن تخفيف تقليصات الإنتاج المفروضة منذ مطلع عام 2017.

وقال المصدر إن دول "أوبك" وافقت على زيادة الإنتاج بالتعاون مع الدول من خارج المنظمة وتلك المشاركة في اتفاق "أوبك+" ابتداء من مطلع يوليو القادم بواقع مليون برميل من الخام في اليوم.

وأوضحت المصادر في "أوبك" أن الزيادة ستكون أقل لأن عدة دول، تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، بينما لن يسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

وقدرت المصادر أن تكون الزيادة الفعلية عند 400 ألف برميل يوميا، بعد أن كانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" تخفض إنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

وجاء هذا التوافق بعد اجتماعات صعبة عقدتها اللجنة الوزارية المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاق النفطي خلال الأيام الماضي، حيث تسعى موسكو والرياض لاتخاذ موقف جماعي بزيادة الإنتاج، وسط توقعات بشح في معروض النفط في النصف الثاني من العام الجاري، ولتفادي حدوث تذبذبات كبيرة في السوق، يرى البلدان أنه يجب تعزيز الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.

وأدى قرار الدول الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك" بخفض الإنتاج في 2017 إلى ارتفاع أسعار النفط، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارا في مطلع 2016، قبل أن تعود لتتجاوز 70 دولارا في النصف الثاني من 2018.

ويقصد بـ"أوبك +" الدول الـ24 المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج والتي هي عبارة عن تحالف منتجين للنفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول، على رأسها روسيا والسعودية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي