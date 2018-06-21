تركيا تفرض رسوما جمركية على سلع أمريكية بـ1.8 مليار دولار

فرضت تركيا اليوم الخميس رسوما على قائمة كبيرة من السلع الأمريكية بينها السيارات والكريمات الواقية من أشعة الشمس ردا على رسوم الألومنيوم والصلب التي فرضتها واشنطن مؤخرا.

وطالت الرسوم الجوابية التركية سلعا أمريكية بقيمة 1.8 مليار دولار، وتتوقع أنقرة إيرادات بقيمة 267 مليون دولار سنويا بجباية هذه الرسوم، وفقا لما أظهرته الوثائق التي قدمتها تركيا لمنظمة التجارة العالمية.

وتعادل هذه الإيرادات مبلغا تنوي واشنطن الحصول عليه من فرضها الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم التركية، حسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" عن "أسوشيتد برس".

وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قد قال في وقت سابق إن "تركيا تتمسك بالعلاقات التجارية المعقولة مع الولايات المتحدة على أساس التبادل، لكن مع ذلك لديها فهم بأن هذا الإخلاص لا يمكن أن يكون أحادي الجانب".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب بنسية 25% والألومينوم بنسبة 10%، ولم يتم إعفاء تركيا من هذه الرسوم.

المصدر: "إنترفاكس"