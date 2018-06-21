روسيا قد تطلق رحلات الطيران المباشرة إلى مصر عقب المونديال

كشف وزير النقل الروسي الجديد يفغيني ديتريخ عن أن موسكو والقاهرة ستبحثان سبل استئناف رحلات طيران التشارتر بين البلدين، بعد انتهاء مونديال روسيا لكرة القدم 2018.

وقال الوزير الروسي حسب ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم، إن مسؤولين في وزارة الطيران المدني المصرية زاروا روسيا خلال المونديال لتشجيع المنتخب المصري، الذي خرج من المباريات وغادر إلى مصر بعد خسارته أمام روسيا (3-1) والأرغواي (1-0).

وكانت موسكو علقت حركة الطيران بين مطارات روسيا ومصر في نهاية 2016 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء إثر عمل إرهابي أودى بحياة جميع ركابها وطاقمها، لكن رحلات الطيران النظامية استأنفت في أبريل الماضي بين العاصمتين حصرا.

ووضعت روسيا ومصر خارطة طريق لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين، تقضي بإطلاق الرحلات النظامية بين العاصمتين في المرحلة الأولى، على أن تستأنف رحلات التشارتر إلى المطارات المصرية، ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ في وقت لاحق.

وتطالب روسيا الجانب المصري بتشديد الإجراءات الأمنية في مطاراته لدرء تكرار حادث الطائرة الروسية فوق سيناء.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي