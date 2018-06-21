"روس نفط": شح المعروض سيتيح أمامنا فرصة ذهبية لإنتاج أوفر

توقع رئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين اليوم الخميس أن تشهد سوق النفط العالمية شحا في معروض الخام خلال العقد القادم، ما لم يتم زيادة الإمدادات.

وقال سيتشين خلال اجتماع مساهمي الشركة السنوي إن السوق العالمية ستواجه نقصا في إمدادات الخام في العقد المقبل، وقدر شح المعروض في 2025 بنحو 750 مليون طن سنويا.

وأكد سيتشين أن "روس نفط" تمتلك فرصة نادرة للعمل على زيادة حصتها في السوق العالمية في ظل قاعدة الموارد الجيدة التي تمتلكها، ما سيوفر عائدات جديدة للمساهمين.

وأضاف أن "روس نفط" تعتزم زيادة إنتاجها من النفط والغاز بحلول 2022 إلى 330 مليون طن من المكافئ النفطي، متوقعا أن تدر المشاريع الجديدة 87 مليون طن من المكافئ النفطي.

وتأتي تصريحات رئيس شركة "روس نفط" في وقت يبحث فيه المشاركون في اتفاقية "أوبك+" مسألة زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتنامي على الذهب الأسود في الفترة القادمة، حيث تقترح روسيا زيادة الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، وتعرض السعودية زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميا.

وتعقد الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية خلال اليومين المقبلين اجتماعاتها لإعادة النظر في تخفيض الإنتاج، وسط معارضة إيران العضو في "أوبك".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي