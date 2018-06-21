السعودية تقترح زيادة إنتاج "أوبك+" بنحو 800 ألف برميل

تعتزم السعودية اقتراح زيادة الإنتاج النفطي للموقعين على اتفاقية "أوبك+" بما يتراوح بين 600 و800 ألف برميل، على أن يتم تقاسم هذه الزيادة تناسبيا بين جميع بلدان الاتفاقية.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادرها، أن الاقتراح ليس نهائيا، ويطرح كأساس للمناقشة حول مستوى الإنتاج بين دول أوبك والمشاركين من خارجها في لقاء 23 يونيو في فيينا، على أن يتم بحث هذا الاقتراح بشكل خاص مع روسيا.

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا تقترح زيادة إنتاج النفط في إطار "أوبك+" بـ1.5 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع المستوى الحالي.

بدوره قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين إن جميع وزراء دول أوبك يرون أن الوقت حان لتغيير المسار.

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وقال أليكسي تكسلر، النائب الأول لوزير الطاقة الروسي إنه قد يتم تحديد أهداف جديدة للصفقة من المشاركين في اتفاق الحد من انتاج دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، خلال الاجتماع الذي سينعقد في 23 يونيو.

وأشار إلى أن هدف "تحالف فيينا" هو تحقيق التوازن في السوق، ومهمته لا تكمن في تنظيم أسعار النفط.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين