النفط يتراجع وسط زيادة محتملة لإنتاج "أوبك" وروسيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكي، ويترافق ذلك مع توقعات بأن دول "أوبك" وروسيا سيرفعون إنتاجهم من النفط قريبا.

ولامست عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" خلال تعاملات اليوم أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي، حيث انخفضت إلى 63.59 دولار للبرميل، قبل أن تعود إلى 63.98 دولار بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينيتش.

وبذلك تظل عقود الخام الأمريكي منخفضة بواقع 1.07 دولار بالمقارنة مع الإغلاق السابق. أما عقود مزيج "برنت" فقد تراجعت بواقع 46 سنتا إلى 72.98 دولار للبرميل.

وقال الخبير في شركة "فيليب فيوتشرز" للوساطة، بنجامين لو، إن "أسعار النفط الخام انخفضت مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية الصينية يوم الجمعة الماضي".

وفي تصاعد للنزاع بخصوص العجز التجاري الأمريكي مع معظم كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسوما كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، بدءا من 6 يوليو القادم.

من جهتها قالت الصين الجمعة الماضي إنها سترد بفرض رسوم على واردات المنتجات الأمريكية، بما في ذلك النفط الخام.

إضافة لذلك هبطت الأسعار بفعل تقارير أشارت إلى أن السعودية وروسيا، أبرز منتجين للنفط في العالم، سيرفعان الإنتاج على الأرجح.

وقال بنك "غولدمان ساكس" الاثنين إن "أسعار النفط انخفضت على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة بفعل المخاوف من ارتفاع إنتاج أوبك"، مضيفا أن ضعف الطلب من الاقتصادات الناشئة، وتصاعد النزاع التجاري، وكذلك ارتفاع المخزونات، كلها عوامل تضغط على الأسعار.

ويتوقع البنك الأمريكي أن يزيد إنتاج "أوبك" وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام، وبمقدار نصف مليون برميل يوميا إضافية في النصف الأول من 2019.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي