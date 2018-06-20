روسيا ترفع احتياطياتها بـ24 مليار دولار خلال 5 أشهر

زادت روسيا احتياطياتها الدولية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بواقع 24 مليار دولار، لتصل في مطلع يونيو إلى 456.640 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات بلغت في الـ1 من شهر يونيو الجاري 456.640 مليار دولار، مقابل 432.742 مليار دولار سجلتها مطلع شهر يناير الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى أن احتياطيات الذهب، التي هي جزء من الاحتياطيات الدولية، صعدت منذ بداية 2018 بواقع 3.864 مليار دولار، من 76.647 مليار دولار في الـ1 من يناير الماضي إلى 80.511 مليار دولار في الـ1 من يونيو الجاري.

وتتألف الاحتياطيات الدولية الروسية من أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، في مقدمتها الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي