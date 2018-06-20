"مبادلة" الإماراتية تمتلك حصة في حقل "ظهر" للغاز

وقعت مصر اليوم الأربعاء الاتفاق النهائي لشراء شركة "مبادلة" الإماراتية 10% من حصة شركة "إيني" الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية، التي يقع فيها حقل الغاز العملاق "ظهر".

وذكر بيان لوزارة البترول المصرية "وقع الوزير طارق الملا مع كل من شركات إيني الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10%، من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية، التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط".

وأشار البيان إلى أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 934 مليون دولار، وبعد إتمام الصفقة أصبحت حصص الشركاء المشاركين في تطوير الحقل المصري أصبحت كالتالي: "إيني" الإيطالية 50%، و"بي بي" البريطانية 10%، و"روس النفط" الروسية 30%، و"مبادلة" الإماراتية 10%.

ونقل البيان عن وزير البترول المصري أن "دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة، التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصري، بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، فضلا عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية".

وأكد الملا أن "شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر، وأبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول".

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي