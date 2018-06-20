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الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية
Sputnik
الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية
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قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وذلك في إطار ردها على الرسوم التي فرضنها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء أن الرسوم الأوروبية الجديدة ستمس واردات أمريكية بقيمة 2.8 مليار دولار، وستطال التدابير التقييدية واردات الاتحاد من منتجات الصلب والألومنيوم، والمنتجات الزراعية.

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وأعربت المفوضية عن استعدادها لرفع القيود عن الواردات الأمريكية في حال اتخذت الولايات المتحدة إجراءا ممثالا، وقامت بإلغاء الرسوم التي فرضتها في وقت سابق على الصلب والألومنيوم القادم من أوروبا.

وكانت واشنطن قد فرضت في مارس الماضي رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم، وعزت واشنطن هذا الإجراء لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي. ما أثار حفيظة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومن بينهم الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، واعتبرت روسيا القرار غير شرعي، وتوعدت برد مناسب.

من جهتها قامت بكين بفرض رسوم جمركية على بعض السلع الأمريكية، وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "نوفوستي"  

فريد غايرلي

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