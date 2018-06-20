صعوبات تواجه عملية مد خط للغاز من إيران إلى الهند

استبعد الأمين العام السابق لوزارة النفط والغاز الهندية، سوراب شاندرا، أن يتحقق مشروع بناء خط أنابيب نقل الغاز من إيران إلى الهند عبر أراضي باكستان في المستقبل المنظور.

وقال في حديث لوكالة نوفوستي: "لا توجد إمكانية لتنفيذ هذا المشروع في المستقبل المنظور، بسبب وجود مشاكل أمنية في باكستان. ولا تشعر الهند أيضا، بالحماس الكبير بخصوص بناء خط الغاز من تركمانستان إلى الهند عبر أفغانستان وباكستان، بسبب المشاكل في المجال الأمني، وخاصة داخل أراضي أفغانستان وباكستان".

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وفي يونيو، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فيتالي ماركليوف، أن باكستان والهند تنظران في مشروع بناء خط لنقل الغاز من إيران. ولكن حتى الآن لا توجد أية قرارات محددة وواضحة في هذا المجال.

وذكر ماركليوف، أن الجانب الروسي، يدرس الطرق المحتملة لنقل الغاز من 4 حقول في إيران. وأشار إلى أنه تم التوقيع بين موسكو وطهران على مذكرة حول دعم هذا المشروع.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين







