BP: روسيا ستلعب دورا رئيسا في توريد الغاز إلى أوروبا وبريطانيا

اعتبر مسؤول في شركة BP البريطانية، اليوم الخميس، أن روسيا ستحافظ، في المستقبل القريب، على دورها الريادي في توريد الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية قال كبير مديري BP للغاز والطاقة الكهربائية في أوروبا، جيسون تايت، إن أوروبا ما زالت بحاجة إلى تنوع المصادر المتنافسة لتوريد الغاز و"تواصل روسيا لعب الدور الأساسي في هذا المجال"، مضيفا أن هذا الوضع لن يتغير في السنوات القريبة.

وأعلنت السلطات البريطانية، على خلفية "قضية سكريبال"، توجه المملكة إلى خفض ارتباط سوقها للطاقة بتوريدات الغاز الطبيعي الروسي، لصالح البحث عن مصادر بديلة.

واعتبر آنذاك مدير فريق الموارد الطبيعية والخامات في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، دميتري مارينتشينكو، أن تخلي بريطانيا المحتمل عن شراء الغاز الروسي سيكون على الأرجح خطوة رمزية لن تؤثر تأثيرا يذكر على شركتي "غازبروم" و"نوفاتيك" الروسيتين الرائدتين في إنتاج الغاز الطبيعي. وأشار الخبير بهذا الصدد إلى أن سوق الغاز البريطانية ليست ذات أولوية بالنسبة لـ"غازبروم".

واتهمت لندن الدولة الروسية بمحاولة اغتيال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بواسطة مادة كيميائية سامة، في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس الماضي، الأمر الذي تنفيه موسكو نفيا مطلقا. وفي منتصف مايو، غادر سيرغي سكريبال المستشفى بعد تلقيه العلاج، أما ابنته فغادرت المستشفى قبله أواسط شهر أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي