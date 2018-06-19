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روسيا ترد على رسوم ترامب

مال وأعمال

روسيا ترد على رسوم ترامب وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين
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كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عن عزم بلاده فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأمريكية، وذلك ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي فرضتها واشنطن مؤخرا.

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وأوضح أوريشكين أن روسيا ستفرض رسوما على منتجات أمريكية بنفس القيمة بهدف إحداث توازن في التبادل التجاري بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الرسوم ستطال الواردات الأمريكية التي لها نظائر في روسيا، مؤكدا أن بلاده تستخدم حقوقها الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

 

 

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