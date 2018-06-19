ترامب يؤجج النزاع التجاري مع الصين

هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، مما أدى إلى تحذير سريع من بكين بالرد، في الوقت الذي يتصاعد فيه سريعا النزاع التجاري بين البلدين.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإجراء يأتي ردا على قرار الصين بزيادة الرسوم على سلع أمريكية قيمتها 50 مليار دولار، وذلك بعد إعلان واشنطن عن رسوم مماثلة على سلع صينية الجمعة الماضي.

وأضاف ترامب في بيان أمس الاثنين: "بعد اكتمال العملية القانونية ستدخل تلك الرسوم حيز التنفيذ إذا رفضت الصين تغيير ممارساتها، وكذلك إذا أصرت على المضي قدما في فرض الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة".

ودفع النبأ أسواق الأسهم العالمية للانخفاض ودفع الدولار واليوان الصيني للتراجع في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء.

وكانت بكين قد أكدت أنها سترد بحزم وبإجراءات "نوعية" و"كمية" إذا نشرت الحكومة الأمريكية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية، متهمة واشنطن بشن حرب تجارية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "مثل تلك الممارسة من الضغط الشديد والابتزاز تمثل انحرافا عن التوافق الذي توصل إليه الجانبان في مناسبات متعددة".

وأضافت "الولايات المتحدة تشن حربا تجارية وتنتهك القواعد المنظمة للسوق، وهي لا تلحق الضرر بمصالح الشعبين الصيني والأمريكي فحسب بل بالعالم".

وتتجه واشنطن وبكين فيما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت عدة جولات من المحادثات في معالجة شكاوى أمريكية بشأن السياسات الصناعية الصينية وصعوبة دخول السوق الصينية وعجز تجاري أمريكي قيمته 375 مليار دولار.

وكان ترامب قال الجمعة الماضي إنه سيمضي قدما في فرض رسوم نسبتها 25% على منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار، ما دفع بكين إلى الرد بإجراء مماثل.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي