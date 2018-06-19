روسيا والهند تتخليان عن الدولار في صفقات الأسلحة

تسعى روسيا والهند لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو عبر استخدام العملات الوطنية في الصفقات العسكرية المبرمة بين البلدين، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز".

وذكرت الصحيفة الهندية أن عقوبات واشنطن ضد موسكو تعرقل صفقات دفاعية بين روسيا والهند بقيمة ملياري دولار، حيث يتعذر في ظل العقوبات تنفيذ حوالات بنكية بعملة الدولار، لذلك يعمل البلدان على تجاوز هذه العقبة والتخلي عن العملة الأمريكية.

وتعد الهند إحدى أكبر مشتر للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، فقد أبرمت عقودا مع روسيا منذ ستينيات القرن الماضي بقيمة 65 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصفقات التجارية الموقعة بين البلدين في الوقت الراهن حوالي 12 مليار دولار.

يشار إلى أن الهند أعربت عن استعدادها لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "S400" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وتلقى الصفقة معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة، والتي تحاول عرقلة أيضا صفقة مماثلة مبرمة بين موسكو وأنقرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في 2017 قرابة 9.4 مليار دولار، منها 6.8 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى الهند، مقابل واردات بقيمة 2.9 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي