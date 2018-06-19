"منجم ذهب" يدر على مصر ملايين الدولارات

كشف المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت"، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، يوسف الراجحي، أن مصر تحصلت على أرباح قدرها 309.2 مليون دولار من منجم السكري للذهب.

وقال الراجحي في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن إجمالي المبالغ التي تحصلت عليها هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول المصرية تحت حساب الأرباح من منجم السكري بلغ نحو 196.6 مليون دولار، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة والهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية في بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية شهر مايو الماضي.

وبحسب الراجحي، بلغ إجمالي ما تحصلت عليه الهيئة من الإتاوة بلغ نحو 112.6 مليون دولار، وذلك منذ بدء العمل بالمنجم وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وتعد شركة السكري لمناجم الذهب التي تأسست عام 2005 شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية وهيئة الثروة المعدنية المصرية، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.

وتحصل الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية على نسبة 3% إتاوة من إجمالي إنتاج المنجم.

وتمثل صادرات منجم السكري نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

المصدر: "اليوم السابع"