سوريا وإيران تبحثان تطوير اتفاقية للتجارة الحرة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل مع وزير الصناعة والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل توسيعه ليشمل مختلف المجالات.

وأكد الخليل وشريعتمداري خلال اللقاء، الذي انعقد في طهران اليوم الثلاثاء، حرصهما على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وناقش الجانبان سبل تطوير اتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها بالشكل، الذي يعود بالنفع على البلدين، وفتح المجال أمام انسياب البضائع للسوقين السورية والإيرانية، وكذلك تفعيل الاستثمار المشترك لبعض المناطق الحرة بين البلدين، والعمل على تأسيس مصارف وبنوك مشتركة، وتبادل فتح الحسابات والتعامل في التجارة بالعملات المحلية.

وأعرب الخليل، الذي يترأس من الجانب السوري اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، عن الشكر لإيران على الدعم الذي قدمته لسوريا في حربها ضد الإرهاب، لافتا إلى أن إيران ستكون شريكا أساسيا في عملية إعادة الإعمار.

من جانبه أكد شريعتمداري أن العلاقات السورية الإيرانية استراتيجية، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت مؤخرا في سوريا بعد الانتصارات الأخيرة.

المصدر: "سانا"

فريد غايرلي