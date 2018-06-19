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السعودية تزود مصر بالخام لـ 6 أشهر أخرى

مال وأعمال

السعودية تزود مصر بالخام لـ 6 أشهر أخرى
Reuters
السعودية تزود مصر بالخام لـ 6 أشهر أخرى
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أفاد وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء بأنه تم الاتفاق مجددا مع شركة النفط السعودية "أرامكو" على توريد الخام إلى مصافي التكرير بمصر لستة أشهرأخرى بدءا من يوليو القادم.

وقال الوزير المصري إن "الشركة ستورد ما بين 500 ألف ومليون برميل شهريا من النفط الخام لمدة ستة أشهر، تبدأ في يوليو"، دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة "أرامكو" قد بدأت بتوريد الخام إلى المصافي المصرية بشكل تدريجي في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم بدأ التوريد الرسمي لستة أشهر من يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"  

فريد غايرلي

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