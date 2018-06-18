خبير اقتصادي يكشف لـ"RT": هدر سنوي ضريبي يصل إلى 400 مليار جنيه في مصر

كشف الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، في تصريحات خاصة لـ"RT"، طرقا لمساعدة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتجنب زيادة الأسعار ورفع الدعم عن المواطن المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تسير بخطى ثابتة على مسار تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأمر يستلزم طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي تقليل عجز الموازنة عن طريق خفض الدعم تدريجيا، ولكن الدولة تعمل في هذا الاتجاه وكأن خفض الدعم هو الطريقة الوحيدة لخفض عجز الموازنة.

وقال هاني توفيق:" كنت أتمنى أن تسير الدولة في اتجاه آخر بالتوازي مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، حيث يدفع الضرائب الأطباء والمهندسون والتجار والمقاولون وكل من لا يدفع، لأن هناك هدر سنوي حوالي 400 مليار جنيه(224 مليون دولار)، ولذلك لا ينبغي الاتجاه بقدم واحدة."

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري ان هناك طرقا أخرى تساعد الدولة على النهوض، منها التصدير وتقليل الاستيراد والإنتاج والعمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأخطر ما يواجه مسألة الغلاء هذه هي البطالة، لذا يجب على الدولة أن تتجه إلى تشجيع الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة أو فتح المجال للصناعات الجديدة.

وأكد أن قناة السويس تجلب أرباحا لمصر بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، ولكن مساعدتها للدولة تتضاءل ، ولذلك يجب اتخاذ حلول أخرى مثل السياحة، التي كانت تجلب لمصر 13 مليار دولار في السنة.

المصدر: RT