الكشف عن الشركات الأقوى في العالم العربي.. بينها 4 شركات مصرية

نشرت مجلة فوربس الأمريكية في نسختها العربية، قائمتين لأقوى وأكبر الشركات في العالم العربي لعام 2018، تضم الأولى "أقوى 100 شركة عامة"، والثانية "أكبر 50 شركة خاصة".

ودخلت في قائمة أقوى 100 شركة عامة في العالم العربي، "4 شركات مصرية، وهي "البنك التجاري الدولي CIB" الذي جاء بالمركز 38، (بصافي أرباح 421 مليون دولار، ومبيعات 1.8 مليار دولار، وإجمالي أصول 16.4 مليار دولار)، تليه شركة السويدي إلكتريك بالمركز 69، (صافي أرباح 362 مليون دولار، ومبيعات 2.4 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الأصول 2.4 مليار دولار).

ثم احتلت شركة "أوراسكوم كونستراكشن لیمیتد"، العاملة بقطاع العقارات، المركز 82، بـ ( صافي أرباح 85 مليون دولار، وبإجمالي مبيعات 3.7 مليار دولار، فيما تصل قيمة أصولها إلى 2.9 مليار دولار)، تليها شركة "جلوبال تيلكوم القابضة" بالمركز رقم 95، بقيمة أصول 5.3 مليار دولار.

وفي المراكز العشرة الأولى بقائمة أقوى 100 شركة عربية، جاءت شركة سابك السعودية، بنك قطر الوطني، بنك أبو ظبي الأول، البنك الأهلي التجاري (السعودية)، الشركة السعودية للكهرباء، مصرف الراجحي (السعودية)، اتصالات (الإمارات)، بنك الإمارات دبي الوطني، الاتصالات السعودية، مجموعة بنك الكويت الوطني.

وتم اختيار الشركات المدرجة بالقائمة وفقا لمجموعة من المعايير، وهي الإيرادات وصافي الأرباح والأصول والقيمة السوقية، كما احتسبت أوزان نسبية متساوية لتلك المعايير، وصولا إلى النتائج في القائمة النهائية.

المصدر: forbes middle east