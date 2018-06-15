متى تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز؟

قال الخبير في هندسة البترول بمصر، جمال القليوبي أن المستهدف من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة غاز حقل ظهر، إنتاج 7.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأوضح القليوبي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، متوقعا أن تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال شهرين.

وأشار إلى أن كثيرا من المشروعات تتعلق بالتنقيب عن الغاز في منطقة البحر الأحمر، والتي بدورها ستساهم في تقليل فاتورة استيراد المشتقات البترولية.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في وقت سابق، إنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المحدد بعشرة أيام.

المصدر: "إكسترا نيوز"