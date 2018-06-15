الحكم على رونالدو بالسجن قبل موقعة إسبانبا

أفادت وسائل الإعلام بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بدفع 18.8 مليون يورو وقبول عقوبة السجن لمدة عامين في قضية التهرب الضريبي.

ولا ينتظر أن يدخل رونالدو السجن، وذلك كون القانون الإسباني ينص على أن المعاقب بالسجن لا يقبع فيه طالما كانت مدة السجن أقل من عامين في حال عدم وجود إدانة سابقة له بإسبانيا.

وبذلك تكون قضية النجم البرتغالي مع مصلحة الضرائب الإسبانية قد دخلت مرحلة النهاية، بعد أن كان شبح السجن يلاحقه بسبب رفض المصلحة بنهاية مايو عرضا يتضمن اعترافا من جانبه بالتهرب الضريبي ودفع 14.8 مليون يورو.

وطالبت المصلحة حينها مهاجم ريال مدريد بدفع مبلغ 28 مليون يورو، وأمهلته حتى 15 يونيو، ولو أن رونالدو لم يتوصل إلى التسوية لكانت هناك خطورة حقيقية بدخوله السجن.

وجاءت التسوية قبل ساعات من لقاء منتخب بلاده مع إسبانبا ضمن منافسة المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي