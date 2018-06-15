مصر تعلن عن نوعية منتجات صدرتها بملايين الدولارات

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نحو 7.2 مليار دولار.

وأضاف الجهاز أن مصر صدرت عشرات السلع والمنتجات، في الفترة من يناير – مارس 2018.

وصدرت مصر وفقا للبيانات بترول خام، بقيمة 476.703 مليون دولار، ومنتجات البترول، بقيمة 93.677 مليون دولار، كما صدرت الفحم بأنواعه المختلفة بقيمة 38.625 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مصر صدرت القطن، بـ52.690 مليون دولار، والبصل، بقيمة 28.524 مليون دولار، كما صدرت البطاطس، بقيمة 134.722 مليون دولار، والفول السوداني، بـ23.110 مليون دولار.

وصدرت مصر البقول، والفواكه، والرخام، والرمال، والكتان، وغزل القطن، وجلود البقر، والزيوت العطرية، والبهارات، والخضروات البقولية، والليمون، والطماطم، والبرتقال بملايين الدولارات.

المصدر: وكالات