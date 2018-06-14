السعودية تستثمر ملايين الدولارات في أكبر مدينة ذكية بروسيا

قررت السعودية المشاركة في مشروع بناء أكبر مدينة ذكية في روسيا تحت عنوان "مشروع توشينو"، وفي إطار ذلك ستقوم المملكة باستثمار قرابة 100 مليون دولار.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه اليوم الخميس صندوقا الاستثمارات المباشرة الروسي والاستثمارات العامة السعودي.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا للمشاركة في مراسم افتتاح كأس العالم 2018، ومتابعة المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وقال بيان صادر عن الصندوق الروسي إن "الصندوق السيادي السعودي سينضم إلى كونسورتيوم المستثمرين، الذي يضم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الاستثمار الروسي -الصيني، للمشاركة في مشروع التنمية المتكاملة لأراضي مطار توشينو السابق في شمال غرب موسكو".

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في إطار هذا المشروع قرابة 90 مليار روبل ما يعادل نحو 1.45 مليار دولار، ويخطط الكونسورتيوم وشريكه الاستراتيجي شركة "فيست" القابضة تطوير المشروع ليكون نموذجا في استخدام أحدث التقنيات المتطورة.

(الدولار = 62 روبل بتاريخ 14 يونيو)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي