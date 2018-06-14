أبوظبي تطلق تسهيلات جديدة للسياح

أقر مجلس الوزراء الإماراتي أمس الأربعاء حزمة من التسهيلات في مجال الإقامة والعمل، تضمنت إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهما فقط لـ96 ساعة إضافية.

ويحقق القرار الجديد مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد لدولة الإمارات ويخفض كلفة الإقامة في الدولة، كذلك اعتمد المجلس أيضا نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل.

كما تضمنت حزمة التسهيلات منح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.

كذلك شملت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي)

المصدر: وكالة "وام"

فريد غايرلي