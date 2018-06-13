النفط يهبط بفعل زيادة الإمدادات من أكبر ثلاثة منتجين

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل زيادة إنتاج النفط لدى روسيا والسعودية والولايات المتحدة، أكبر ثلاثة منتجين في العالم.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر برميل مزيج "برنت" العالمي بنسبة 0.7% إلى 75.36 دولار فيما انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% أيضا إلى 65.87 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإنتاج في روسيا ارتفع مجددا في يونيو فوق 11 مليون برميل يوميا، كذلك صعد الإنتاج السعودي فوق عشرة ملايين برميل يوميا، وترافق ذلك مع زيادة الإنتاج الأمريكي.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام زادت في الولايات المتحدة بواقع 830 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو إلى 433.7 مليون برميل.

ويأتي ذلك في وقت تجتمع فيه منظمة "أوبك" وروسيا يومي 22 و23 يونيو لاتخاذ قرار بشأن حجم زيادة الإنتاج، بعد خفضها بواقع 1.8 مليون برميل منذ مطلع عام 2017، وذلك في إطار اتفاق أبرم في نهاية 2016 لخفض الإنتاج.

ونجحت الدول المشاركة في الاتفاق، الذي بات معروفا باسم "أوبك+" في رفع أسعار الذهب الأسود من 20 دولارا للبرميل سجلتها في مطلع العام 2016، إلى مستوى 76 دولارا بلغتها خلال شهر يونيو الجاري.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي