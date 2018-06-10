فندق "شيراتون حلب" يعود للحياة بعد إعادة إعماره

أعلن مجلس إدارة شركة "باب الفرج" المالكة لفندق شيراتون حلب، عن إعادة افتتاح الفندق الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، وبعد إغلاق دام 6 سنوات.

وبحسب بيان المجلس، فإن "عودة الفندق للعمل جاءت بعد أشهر من طرح الموضوع مع الحكومة السورية، وإيجاد الحلول المصرفية المناسبة لتأمين التمويل اللازم لأعمال الصيانة والترميم، إذ منحت الشركة قرضا بقيمة 500 مليون ليرة".

من جهته، أكد وزير السياحة السوري بشر يازجي، إلى أنه تمت جدولة قروض الشركة، ومنحها قرضا جديدا لتمويل الترميم.

وقال يازجي: "رفع الحجز الاحتياطي عن الشركة بسبب عدم تسديها قروضا سابقة، عقب تعهدات من قبل إدارة الشركة بإعادة تأهيل الفندق".



وتمت إعادة العديد من فنادق حلب للعمل خلال الأشهر الماضية مع استقرار الوضع في المدينة.

المصدر: وكالات