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السعودية ترفد مستحقي الدعم بـ640 مليون دولار

مال وأعمال

السعودية ترفد مستحقي الدعم بـ640 مليون دولار
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلن برنامج "حساب المواطن" اليوم الأحد عن إيداع 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الحسابات البنكية للمواطنين مستحقي الدعم في البلاد.

وذكر البرنامج أن الدعم شمل 3.71 مليون أسرة وفرد مستقل و8.8 مليون تابع بإجمالي 12.5 مليون مستفيد.

وكان عدد المستفيدين 10.5 مليون نسمة في أول دفعة تم صرفها في ديسمبر الماضي، إلا أن العدد ارتفع مع إضافة مستفيدين جدد للبرنامج.

وخصصت الحكومة السعودية في موازنة العام الجاري، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليار دولار) للبرنامج.

و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة ومحدودة الدخل من المواطنين السعوديين، إذ يمنحون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات التي رفعت بدورها الأسعار في البلاد.

المصدر: الأناضول

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