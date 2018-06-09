"غازبروم نفط" قد تزيد إنتاجها النفطي حال صمود اتفاق "أوبك +"

ذكر رئيس "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف أن شركته تخطط لزيادة إنتاجها من موارد الطاقة بـ1.5% - 2% خلال 2018، إذا واصل منتجو النفط تنفيذ تعهداتهم بموجب اتفاق خفض إنتاج النفط.

وأكد ديوكوف اليوم السبت أن إنتاج النفط سيبقى عند مستوى 2017، مشيرا إلى ضرورة الحد من القيود المفروضة على إنتاج النفط.

كما توقع أن يتجاوز إنتاج النفط في حقل بدرة العراقي 4 ملايين طن في 2018، مؤكدا أن شركته ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مجموعة المنتجين في "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا والسعودية نهاية 2016.

وبدأ المنتجون المنضمون للاتفاق كبح الإمدادات في 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار، التي انخفضت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات ووصلت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.

لكن الأسعار ارتفعت في وقت سابق من مايو الماضي متجاوزة الـ80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من تراجع الإمداد بسبب إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران.

وبهدف تعويض النقص المحتمل في الإمدادات، قالت السعودية أكبر منتج في "أوبك" وروسيا أكبر منتج في العالم، مؤخرا إنهما تناقشان زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن "غازبروم نفط" هي الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، وتنفذ مشاريع عديدة في مجال النفط داخل وخارج روسيا منها مشروع تطوير حقل بدرة العراقي.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي