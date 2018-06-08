تبادل مذكرات لمشاريع تنموية بين مصر وألمانيا بـ1.6 مليار يورو

تبادل سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس غيورغ لوي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر مذكرات دبلوماسية لتنسيق عمل مكاتب مؤسسات التعاون التنموي بين القاهرة وبرلين في مصر.

وتنتظر الاتفاقية تصديق مجلس النواب المصري، بعد أن تم إبرامها بين الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الألماني للتعمير KFW.

وستضبط الاتفاقية عمل GIZ وKFW، في إطار تنفيذهما مشاريع التعاون التنموي مع مصر ممثلتين للحكومة الألمانية، حيث تصل قيمة هذه المشاريع إلى أكثر من 1.6 مليار يورو ستقدم على صورة منح و قروض.

وأكد السفير الألماني دعم بلاده الثابت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه مصر، مشيرا إلى أن ألمانيا تدعم هذا البرنامج باعتبارها عضوا هاما في مجلسي إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن خلال المساعدة على المستوى الثنائي بما يشمل دعما ماليا للميزانية المصرية يصل إلى 225 مليون يورو، قد تلقته مصر بداية العام الجاري.

المصدر: صدى البلد