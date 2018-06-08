حكم غيابي بالسجن في روسيا لـ"ملك العملات الرقمية"

قضت محكمة في موسكو بالحبس غيابيا لألكسندر فينيكا الملقب بـ"ملك العملات الرقمية" الذي تشتبه واشنطن بتبيضه مبالغ طائلة تصل إلى 4 مليارات دولار عبر منصات تجارة العملات الرقمية.

"ملك العملات"، موقوف حاليا في اليونان، حيث ألقت الشرطة اليونانية القبض عليه في 25 يوليو الماضي أثناء قضائه العطلة في شمال اليونان.

ومنذ توقيفه، ينتظر "ملك العملات" وهو مواطن روسي قرار وزير العدل اليوناني تسلميه للولايات المتحدة، حيث قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 55 عاما وغرامة بالملايين إذا ما ثبتت إدانته.

وتطالب روسيا بتسليمها فينيكا ليمثل أمام قضائها بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن اعترف في رسالة وجهها للنيابة الروسية في مايو الماضي بتبيضه مبالغ مالية كبيرة.

المصدر: "لينتا.رو"

فريد غايرلي