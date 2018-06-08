 
مباشر

حكم غيابي بالسجن في روسيا لـ"ملك العملات الرقمية"

مال وأعمال

حكم غيابي بالسجن في روسيا لـ
Reuters
الحكم بالسجن على "ملك العملات الرقمية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kciw

قضت محكمة في موسكو بالحبس غيابيا لألكسندر فينيكا الملقب بـ"ملك العملات الرقمية" الذي تشتبه واشنطن بتبيضه مبالغ طائلة تصل إلى 4 مليارات دولار عبر منصات تجارة العملات الرقمية.

"ملك العملات"، موقوف حاليا في اليونان، حيث ألقت الشرطة اليونانية القبض عليه في 25 يوليو الماضي أثناء قضائه العطلة في شمال اليونان.

ومنذ توقيفه، ينتظر "ملك العملات" وهو مواطن روسي قرار وزير العدل اليوناني تسلميه للولايات المتحدة، حيث قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 55 عاما وغرامة بالملايين إذا ما ثبتت إدانته.

وتطالب روسيا بتسليمها فينيكا ليمثل أمام قضائها بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن اعترف في رسالة وجهها للنيابة الروسية في مايو الماضي بتبيضه مبالغ مالية كبيرة.

المصدر: "لينتا.رو"

فريد غايرلي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا