مصر تستقطب 70 مليار دولار وتخلق 35 ألف فرصة عمل بفضل روسيا

نشرت صحيفة "أمريكان أنتريست" الأمريكية، تقريرا عن العلاقات المصرية الروسية، كشفت فيه عن نية مصر جذب 70 مليار دولار من خلال المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأوضح التقرير أن مصر وروسيا وقعتا اتفاقا لمدة 50 عاما لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الماضي، وتأمل مصر أن يجذب هذا المشروع استثمارات تصل إلى 70 مليار دولار وخلق 35 ألف فرصة عمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروس يخططون لاستخدام المنطقة الصناعية لتصنيع مجموعة كبيرة من السلع والشاحنات والمحركات الثقيلة، وسيكون المشروع نقطة وصول لتصدير البضائع الروسية إلى الأسواق الخارجية خاصة إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقالت الصحيفة إن المنطقة الصناعية الروسية ليست العلامة الأولى على تعميق العلاقات بين روسيا ومصر، حيث وقع البلدان على اتفاق لمحطة للطاقة الكهرذرية يتضمن حصول مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لتشييدها بجهود شركة "روس آتوم" الروسية المملوكة للدولة.

ووفقا للتقرير ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بنحو 26% عام 2017، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 3.8 مليار دولار، ويؤكد مجلس الأعمال الروسي المصري أن التجارة الثنائية يمكن أن تزيد من 6 مليارات دولار إلى 10 في غضون هذا العام.

المصدر: The American interest