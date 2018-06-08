لمشجعي المنتخب المصري.. كيف تحصل على الدولار من البنوك؟

تنطلق الخميس المقبل في موسكو أكبر بطولة في عالم كرة القدم سيشارك فيها المنتخب المصري وسط توقعات بحضور نحو 20 ألف مشجع مصري لتشجيع منتخبهم في مباريات البطولة.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية تعليمات توضح كيفية حصول المسافر على الدولار من البنوك لإنفاقها في روسيا.

- البنوك العاملة في مصر وعددها 38 بنكا لا تبيع أو تشترى العملة الروسية، وبالتالي فإن البديل للإنفاق خلال كأس العالم هو بطاقات الدفع بأنواعها أو الحصول على الدولار الأمريكي.

- يتوجب على المسافر التوجه إلى البنوك وتقديم مستندات السفر وتشمل تذكرة الطيران وتأشيرة دخول الدولة أو FAN ID، للحصول على المبلغ المطلوب.

- تعتبر كروت الائتمان أحد أدوات الدفع خلال السفر إلى الخارج ويضاف نسبة متوسطها 3% على عملية التحويل إلى الدولار عند استخدام الكارت في الدفع للمشتريات في روسيا.

- المسافر لحضور كأس العالم في روسيا لتشجيع منتخب مصر يمكنه شراء الدولار من البنوك المصرية واستبداله بالروبل الروسي داخل الأراضي الروسية للصرف على نفقات المعيشية خلال فترة تواجده هناك، وإعادة استبدال الروبل المتبقي قبل العودة إلى مصر.

وتستضيف روسيا ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو القادم بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث سيتنافس 32 منتخبا للفوز بكأس العالم لكرة القدم.

المصدر: "اليوم السابع"

فريد غايرلي