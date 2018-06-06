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وزير النفط العراقي: مسألة بيع نفط كركوك لإيران متوقفة لخلل فني

مال وأعمال

وزير النفط العراقي: مسألة بيع نفط كركوك لإيران متوقفة لخلل فني
Reuters Heinz-Peter Bader
وزير النفط العراقي جبار اللعيبي - أرشيف
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أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن مسألة بيع النفط من مدينة كركوك إلى إيران لم تبدأ بسبب مشاكل فنية عرقلت مرحلة التوريد.

وأشار الوزير العراقي بأن منظمة أوبك ستجتمع يوم 23 من الشهر الجاري، مؤكدة أن مسألة زيادة الإنتاج غير مطروحة على طاولة النقاش.

وأكد اللعيبي، أن الأسواق تشهد استقرارا ملحوظا، وأن الأسعار جيدة بالنسبة للمرحلة الحالية، مؤكدة عدم الحاجة إلى رفع مستوى الإنتاج.

وفي سياق متصل، أكد وزير النفط العراقي أن بلاده ستصدر مليوني برميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: رويترز 

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