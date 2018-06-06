بنك الاستثمار الأوروبي: لا يمكننا تجاهل العقوبات الأمريكية على إيران

في أول تعليق رسمي له على الموضوع أكد بنك الاستثمار الأوروبي رفضه دعم أنشطة الشركات الأوروبية في إيران، رغم دعوة بروكسل إليه للمساهمة في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية عليها.

وقال متحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي في رسالة إلى وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن البنك لا يمكنه تجاهل العقوبات الأمريكية المحتملة ضد إيران.

وأوضحت الرسالة موقف البنك: "من الشروط الأساسية لنموذج أعمال البنك أن يظل مؤسسة قوية وذات مصداقية في أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يتعارض مع تجاهل العقوبات المحتملة ضد إيران."

وأضافت أن "بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة تستند إلى سوق رأس المال، ومثل جميع الهيئات المماثلة الأخرى لا يمكن أن يكون حلا لهذه المشكلة. إن بنك الاتحاد الأوروبي ليس أداة مناسبة".

ويأتي ذلك بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية على بنك الاستثمارات الأوروبي خطة لتشجيعه على دعم استثمارات الشركات الأوروبية في إيران ضمن مساعي بروكسل للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه الشهر الماضي وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأثارت الخطة معارضة البنك، علما أنه لم يمارس أي نشاط في إيران من قبل ويجمع أمواله في الأسواق الأمريكية، حيث حوالي ثلث القروض المقدمة منه مقومة بالدولار.

وهو ما سيعرض البنك للعقوبات الأمريكية ضد إيران التي ستبدأ مفعولها في أغسطس القادم بعد إعادة فرضها.

المصدر: رويترز + وكالات