"أبوظبي للمعاشات": التقاعد عند الـ25 سنة لم يعد إجباريا

سمح صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي للعاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص ممن أكملوا 25 سنة خدمة، مواصلة العمل، حال رغبوا الالتحاق بجهة عمل جديدة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن التعديل الجديد على قانون المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، يفك ربط معاش التقاعد للمستخدمين مع عدد سنوات الخدمة، ويسمح لهم بحرية مواصلة العمل في جهة عمل جديدة، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وسنوات خدمتهم السابقة​​​.

ويسهم هذا التعديل في تشجيع الأشخاص المؤمن عليهم، على مواصلة العمل والاستفادة من خبراتهم لأطول فترة ممكنة، كما أنه يعمل على تعزيز استدامة نظام التقاعد.

ويشتمل هذا القرار على عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على هؤلاء الأشخاص، من بينها، مساواة مدة خدمته أو زيادتها عن 25 سنة، وذلك للرجال تحت سن الستين، والنساء قبل بلوغهن الخامسة والخمسين من العمر، على أن يتم التحاق هذا الشخص بالعمل في الجهة الجديدة، خلال 6 أشهر من تقديمه الاستقالة من العمل السابق.

وفي حال التحاق المؤمن عليه بجهة عمل خاضعة لأحكام نظام التقاعد المحلي لإمارة أبوظبي، وقرر هذا الشخص التقاعد بعد سنوات من العمل في الجهة الجديدة، يتم صرف معاش تقاعدي يساوي 80% من راتب حساب الاشتراك، ومنحه مكافأة عن السنوات التي تزيد عن 25 سنة خدمة.

ويعرف راتب حساب الاشتراك، بأنه الجزء من الراتب، الذي تسدد عنه اشتراكات شهرية للصندوق، ويتضمن الراتب الأساسي وبدل السكن وعلاوة الأبناء وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية.

المصدر: "وام"

فريد غايرلي